China Unicom представила стратегию интеграции ИИ и производства

Китайская телекоммуникационная компания China Unicom провела форум для демонстрации своих последних инициатив по внедрению искусственного интеллекта в процессы новой индустриализации на проходящей в Шанхае (Shanghai) Всемирной конференции по искусственному интеллекту (WAIC) 2026 года.
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