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Зачем на самом деле нужен бизнес-план и как он превращает идею в рабочий механизм

Зачем на самом деле нужен бизнес-план и как он превращает идею в рабочий механизм

Когда я только начинала разбираться с предпринимательством, бизнес-план казался мне чем-то вроде обязательного, но скучного документа, который требуют банки и инвесторы.

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