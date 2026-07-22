Сантос уже тренируется с «Зенитом», а Энрике начнет в Удельной завтра – за три дня до старта РПЛ

Защитник Дуглас Сантос и полузащитник Луис Энрике вернулись в расположение «Зенита» после выступления на чемпионате мира по футболу 2026 года в составе сборной Бразилии, сообщили корреспонденту «Матч ТВ» в пресс‑службе клуба.