Сантос уже тренируется с «Зенитом», а Энрике начнет в Удельной завтра – за три дня до старта РПЛ

Защитник Дуглас Сантос и полузащитник Луис Энрике вернулись в расположение «Зенита» после выступления на чемпионате мира по футболу 2026 года в составе сборной Бразилии, сообщили корреспонденту «Матч ТВ» в пресс‑службе клуба.
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