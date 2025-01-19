17 доказательств того, что из спортзала можно уйти и с подтянутым телом, и с крутой историей

У редкого человека поход в зал ассоциируется с чем-то, кроме тренировок. Но наши сегодняшние герои — редкие везунчики, и им удалось выйти из зала не только с чувством выполненного долга, но и с яркой историей.
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