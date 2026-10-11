Махонин назначил Стеклова врио главы Горнозаводского округа

Евгений Стеклов, ранее курировавший экономику и финансы в Чусовском округе, назначен временно исполняющим обязанности главы Горнозаводского округа после отставки Вадима Лумпова, связанной с проблемами в ЖКХ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Разумков сообщил ...
- Разумков сообщил ...
- Госдума обязала р...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым