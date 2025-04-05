Появилась запись с микрофона Овечкина во время 894-й шайбы в НХЛ

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин эмоционально отпраздновал свой 894-й гол в регулярных чемпионатах, пресс-служба "столичных" опубликовала в социальных сетях запись с микрофона капитана клуба.
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