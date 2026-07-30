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Царьград

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Агентство ЭФЭ: Буря в Бразилии убила пятерых, разогналась до 120 км/ч

Агентство ЭФЭ: Буря в Бразилии убила пятерых, разогналась до 120 км/ч

Сильнейшая буря обрушилась на южные и юго-восточные регионы Бразилии, погубив пять человек. Ветры скоростью 120 км/ч повредили инфраструктуру в Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро, вызвали отключения электричества и отмену рейсов.

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