Агентство ЭФЭ: Буря в Бразилии убила пятерых, разогналась до 120 км/ч

Сильнейшая буря обрушилась на южные и юго-восточные регионы Бразилии, погубив пять человек. Ветры скоростью 120 км/ч повредили инфраструктуру в Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро, вызвали отключения электричества и отмену рейсов.