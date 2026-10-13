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Льготные кредиты для пострадавшего бизнеса: МСП получили 1,15 млрд рублей

Льготные кредиты для пострадавшего бизнеса: МСП получили 1,15 млрд рублей

Малые и средние предприятия, пострадавшие из-за атак БПЛА на складскую инфраструктуру группы «РВБ» (Wildberries & Russ), получили 1,15 млрд рублей в рамках льготной кредитной программы, которую реализуют Банк России, Минэкономразвития и Корпорация МСП.

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