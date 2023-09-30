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Движение "Прогрессивная Словакия" добилось наибольшего успеха на выборах

Движение "Прогрессивная Словакия" добилось наибольшего успеха на выборах

По данным экзитполов стало известно, что либеральное политическое движение "Прогрессивная Словакия", возглавляемое заместителем председателя Европарламента Михалом Шимечеком, лидирует на парламентских выборах в республике.

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