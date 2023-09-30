Движение "Прогрессивная Словакия" добилось наибольшего успеха на выборах

По данным экзитполов стало известно, что либеральное политическое движение "Прогрессивная Словакия", возглавляемое заместителем председателя Европарламента Михалом Шимечеком, лидирует на парламентских выборах в республике.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии