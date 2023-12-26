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Telegram выпустил рождественское обновление. Оно позволяет менять оформление каналов

Telegram выпустил рождественское обновление. Оно позволяет менять оформление каналов

Теперь Telegram-каналы могут устанавливать обои, эмодзи-статусы и логотипы профиля, а пользователи — репостить публикации каналов себе в историиАдминистраторы отныне могут менять внешний вид каналов по мере получения уровней благодаря голосам от подписчиков или розыгрышам.

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