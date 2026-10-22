Можно ли бабушке получить доступ к электронному дневнику внука в 2026 году? Массовые блокировки аккаунтов, новые правила ФСБ и пошаговая инструкция, как получить доступ за 15 минут.
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