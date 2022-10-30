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Макс Ферстаппен: Хэмилтон не называет меня по имени

Макс Ферстаппен: Хэмилтон не называет меня по имени

Макс Ферстаппен: Хэмилтон не называет меня по имениGetty Images / Red Bull Content PoolДвукратный чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен считает, что достижения соперников нужно уважать и на личном примере привёл своё отношение к Льюису Хэмилтону.

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