Макс Ферстаппен: Хэмилтон не называет меня по имени

Макс Ферстаппен: Хэмилтон не называет меня по имениGetty Images / Red Bull Content PoolДвукратный чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен считает, что достижения соперников нужно уважать и на личном примере привёл своё отношение к Льюису Хэмилтону.