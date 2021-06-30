Донбасс Сегодня

80 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sergiy Che
    Ох уж эти "психолухи" доморощенные))) - "....Хамство — это прежде всего проявление бессилия, некий защитный механизм,...Отчего люди на са...
  • Наталья Дашенко
    А куда же деваются разведенные мужчины? У них ведь тоже остается багаж от предыдущей семьи. Так что тут 50 на 50, ком...Надо ли жениться,...
  • юрий
    надо маями с землей сравнять,а затем всю сша к ебеней фене,они не заслуживают жить на планете Земля.В США призвали на...

Сотрудник СИЗО заявил, что Навальный дважды говорил о побеге

Сотрудник СИЗО заявил, что Навальный дважды говорил о побеге

Политика Происшествия Информацией поделились сотрудники «Матросской тишины». В начале июня суд Владимирской области рассмотрел иск оппозиционера Алексея Навального с требование признать незаконной его постановку на учет как склонного к побегу.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх