Сотрудник СИЗО заявил, что Навальный дважды говорил о побеге

Политика Происшествия Информацией поделились сотрудники «Матросской тишины». В начале июня суд Владимирской области рассмотрел иск оппозиционера Алексея Навального с требование признать незаконной его постановку на учет как склонного к побегу.
Политика Происшествия Информацией поделились сотрудники «Матросской тишины». В начале июня суд Владимирской области рассмотрел иск оппозиционера Алексея Навального с требование признать незаконной его постановку на учет как склонного к побегу.
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