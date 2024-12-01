Подполковник Иванников: закон о работе судимых в полиции обречен на провал

Директор благотворительного учреждения «Право и закон» подполковник запаса МВД Олег Иванников заявил, что законопроект о допуске ранее судимых лиц к работе в правоохранительных органах не принесет значительных результатов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии