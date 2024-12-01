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Подполковник Иванников: закон о работе судимых в полиции обречен на провал

Подполковник Иванников: закон о работе судимых в полиции обречен на провал

Директор благотворительного учреждения «Право и закон» подполковник запаса МВД Олег Иванников заявил, что законопроект о допуске ранее судимых лиц к работе в правоохранительных органах не принесет значительных результатов.

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