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Тренер «Детройта» о начале матча в 20:23 в игровом дне из 16 матчей: «Просто ужасно. Из-за этого моя семья не придет на матч»

«Ред Уингс» сыграют против «Сиэтла» в матче чемпионата НХЛ. В ночь со вторника на среду в лиге состоятся сразу 16 матчей, то есть задействованы будут все команды лиги – они проведут игры в рамках «Frozen Frenzy», когда встречи начинаются с разницей в 15 минут.

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