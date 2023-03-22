Овечкин побил рекорд Эспозито по числу сезонов с 40+ шайбами в НХЛ после 30 лет – 6 против 5

Александр Овечкин побил рекорд Эспозито по числу сезонов с 40+ шайбами в НХЛ после 30 лет. 37-летний капитан «Вашингтона» забросил 40-ю шайбу в текущем сезоне НХЛ, открыв счет в матче с «Коламбусом» (5:5, третий период).
Популярные статьи
- Дэрил Мэйкон: «Кажется, в России рожать детей очень выгодно»
- «Многие думали, что футбол – банкомат на всю жизнь. Даже не допускали, что останутся с голой жопой после контракта». Ребров о причинах учебы на тренера
- Джорджина о смерти новорожденного сына: «Я пережила лучший и худший момент в жизни в одно мгновение. Криштиану сказал: «Продолжай жить своей жизнью, это пойдет тебе на пользу»
Свежие комментарии