Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Американцы скупают оружие, ожидая войны

Американцы скупают оружие, ожидая войны

Американцы стали покупать в разы больше оружия, видя, что происходит у них в стране. Об этом в эфире видеоблога политолога Руслана Бортника заявила бывшая жительница Донецка, эмигрировавшая в США, эксперт по политической культуре Марина Черенкова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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