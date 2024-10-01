Американцы скупают оружие, ожидая войны

Американцы стали покупать в разы больше оружия, видя, что происходит у них в стране. Об этом в эфире видеоблога политолога Руслана Бортника заявила бывшая жительница Донецка, эмигрировавшая в США, эксперт по политической культуре Марина Черенкова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».