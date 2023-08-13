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Третьяк о том, приедаются ли матчи с Беларусью: «Они с каждым разом все лучше и лучше играют! У нас еще есть Казахстан и Китай»

Сегодня в матче открытия «Сибирь-Арены» в Новосибирске на лед вышли юниорские сборные двух стран.  «Для открытия «Сибирь-Арены» выбрали юниорские сборные, потому что сейчас все готовятся к чемпионату КХЛ.

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