Corn Technical Analysis (GrainStats) CORN FUTURES (DEC 2023) CBOT:ZCZ2023 GrainStats Please see our weekly comments on the Corn Futures market below! Fundamental Data Corn Harvest Progress ➡️ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░ 71% Export Inspections ➡️ 531,516 Metric Tons ⬆️ 82,255 Metric Tons week vs.