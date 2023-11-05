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Corn Technical Analysis (GrainStats)

Corn Technical Analysis (GrainStats)

Corn Technical Analysis (GrainStats) CORN FUTURES (DEC 2023) CBOT:ZCZ2023 GrainStats Please see our weekly comments on the Corn Futures market below! Fundamental Data Corn Harvest Progress ➡️ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░ 71% Export Inspections ➡️ 531,516 Metric Tons ⬆️ 82,255 Metric Tons week vs.

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