Десять лет «Оркестру»: как создавалась легендарная ЧВК «Вагнер»

Легендарная ЧВК «Вагнер» празднует 10 лет со дня основания. 1 мая 2014 года силами Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина было создано небольшое подразделение отставных офицеров и ветеранов горячих точек, которому суждено было стать самым известным русским добровольческим подразделением.