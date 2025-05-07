Белоусов: победа РФ над неонацизмом будет равна подвигу армии СССР в годы ВОВ

РИА Новости/Дмитрий Харичков/Пресс-служба Минобороны РФ Победа российской армии над неонацизмом войдет в историю как равная подвигу советского народа и армии в годы Великой Отечественной войны, заявил министр обороны России Андрей Белоусов.
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