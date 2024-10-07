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Как расшифровать логотипы известных автомобильных марок

Как расшифровать логотипы известных автомобильных марок

﻿﻿Фирменные логотипы на капоте, решетке радиатора, крышке багажника и центральных колпаках колесных дисков позволяют мгновенно и точно идентифицировать марку любого автомобиля.

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