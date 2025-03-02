Сегодня православные тамбовчане празднуют Прощёное воскресенье. У праздника нет определённой даты, в церковном календаре она помечена как "переходящая" и зависит от начала Великого поста, который выпадает на разные дни в зависимости от даты Пасхи.
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