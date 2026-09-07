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Батарея на 7200 мА•ч, которая рассчитана на 1600 циклов, камера Sony и максимальная защита IP69+. Представлен смартфон iQOO Z11xa 5G

Батарея на 7200 мА•ч, которая рассчитана на 1600 циклов, камера Sony и максимальная защита IP69+. Представлен смартфон iQOO Z11xa 5G

Новый смартфон оснастили 120-Гц экраном и чипом Dimensity 7400 Turbo iQOO расширила серию Z11 новым смартфоном Z11xa 5G.

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