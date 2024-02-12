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Адвокат Чекман: СБ Украины проводит обыски в Киево-Печерской лавре

Адвокат Чекман: СБ Украины проводит обыски в Киево-Печерской лавре

Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыск в Киево-Печерской лавре рано утром 9 февраля. Эту информацию подтвердил адвокат Никита Чекман, представляющий интересы Украинской православной церкви (УПЦ) и лавры.

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