Адвокат Чекман: СБ Украины проводит обыски в Киево-Печерской лавре

Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыск в Киево-Печерской лавре рано утром 9 февраля. Эту информацию подтвердил адвокат Никита Чекман, представляющий интересы Украинской православной церкви (УПЦ) и лавры.
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