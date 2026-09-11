Лидеры могут быть на свободе: расследование о тольяттинской ОПГ "Неверовские"

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко В воскресенье, 13 сентября, в программе "Экстренный вызов" покажут расследование корреспондента Евгения Наприенко о "Неверовских" — тольяттинской преступной группировке, которую собрал вокруг себя одиозный лидер и которая в итоге уничтожила себя изнутри.