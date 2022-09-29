ВЕСТИ КРЫМ

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Театра кукол из Белгорода приехал на гастроли в Крым

В Крыму прошли гастроли Белгородского государственного театра кукол. Актеры показали зрителям постановку спектакля "Говорит Ленинград, написанного белорусским драматургом Ольгой Прусак по мотивам стихотворений советской поэтессы Ольги Берггольц.

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