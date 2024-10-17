ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 267 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Акулов
    Жильцы больших  домов  и  районов  платят  ЖКХ огромные  деньги...  Но деньги  крадут  ,  переводят  в  офшоры."Фильтруйте базар...
  • Евгений Бутяра
    Я тоже читал!В России снимут н...
  • Bogdan Stupin
    "Это сделало бы его национальным героем в США..."  Ну, любезнейшая, вы и хватили...  Конечно, со Штатами у нас готовы...С идиотами трудно...

"Фильтруйте базар": Так в Подмосковье отвечают жильцам, жалующимся на ЖКХ

"Фильтруйте базар": Так в Подмосковье отвечают жильцам, жалующимся на ЖКХ

В Подмосковье, когда жильцы жалуются на проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, им отвечают: "Фильтруйте базар".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алла Зотова
Я живу в Г.Чехове Московской обл., а все как под копирку! Подвалы заливаются фекалиями, стоит вонь. На кап. ремонт собирают огромные деньги, а где он ремонт? Хамят, грубят ну и так далее. Жильцы живущие на первых этажах платят такие же деньги как и другие ( на верхних этажах) , а отгребают по полной за десятерых. Замучила плесень, мокрые углы, с подвалов лезут слизняки и мокрицы. А порядок в ЖКХ нам и не снится, только деньги дерут!
Ответить
5 час.
Владимир Дудкин
Самое мощное ОПГ в России - это сфера ЖКХ. И эта мафия бессмертна...
Ответить
3 час.
ВА
Владимир Акулов
Жильцы больших  домов  и  районов  платят  ЖКХ огромные  деньги...  Но деньги  крадут  ,  переводят  в  офшоры.
Ответить
23 мин.

Картина дня

наверх