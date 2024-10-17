В Подмосковье, когда жильцы жалуются на проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, им отвечают: "Фильтруйте базар".
"Фильтруйте базар": Так в Подмосковье отвечают жильцам, жалующимся на ЖКХ
Комментарии
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Алла Зотова
Я живу в Г.Чехове Московской обл., а все как под копирку! Подвалы заливаются фекалиями, стоит вонь. На кап. ремонт собирают огромные деньги, а где он ремонт? Хамят, грубят ну и так далее. Жильцы живущие на первых этажах платят такие же деньги как и другие ( на верхних этажах) , а отгребают по полной за десятерых. Замучила плесень, мокрые углы, с подвалов лезут слизняки и мокрицы. А порядок в ЖКХ нам и не снится, только деньги дерут!
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5 час.
Владимир Дудкин
Самое мощное ОПГ в России - это сфера ЖКХ. И эта мафия бессмертна...
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3 час.
ВА
Владимир Акулов
Жильцы больших домов и районов платят ЖКХ огромные деньги... Но деньги крадут , переводят в офшоры.
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23 мин.
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