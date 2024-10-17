"Фильтруйте базар": Так в Подмосковье отвечают жильцам, жалующимся на ЖКХ

Алла Зотова

Я живу в Г.Чехове Московской обл., а все как под копирку! Подвалы заливаются фекалиями, стоит вонь. На кап. ремонт собирают огромные деньги, а где он ремонт? Хамят, грубят ну и так далее. Жильцы живущие на первых этажах платят такие же деньги как и другие ( на верхних этажах) , а отгребают по полной за десятерых. Замучила плесень, мокрые углы, с подвалов лезут слизняки и мокрицы. А порядок в ЖКХ нам и не снится, только деньги дерут!