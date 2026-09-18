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ДумаТВ

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Подоляка назвал полным фиаско атаку ВСУ на Москву

Подоляка назвал полным фиаско атаку ВСУ на Москву

Попытка ВСУ атаковать Москву беспилотниками не достигла цели. Большинство дронов было уничтожено на первом рубеже обороны.

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