Подоляка назвал полным фиаско атаку ВСУ на Москву

Попытка ВСУ атаковать Москву беспилотниками не достигла цели. Большинство дронов было уничтожено на первом рубеже обороны.
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