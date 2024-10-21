Мошенники в Telegram рассылают пользователю вирусы под видом фотографий

Департамент по организации борьбы с незаконным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России предупреждает пользователей социальных сетей о мошенничестве, которое происходит через мессенджер Telegram.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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