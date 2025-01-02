Российский бизнес перейдет на уведомления вместо получения разрешений и лицензий

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ к 1 апреля представить предложения о переходе на уведомления вместо получения разрешений и лицензий по некоторым видам предпринимательской деятельности.
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