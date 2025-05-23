ЛУГАНСК, 23 мая. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины отказываются наступать в Волчанске из-за усталости солдат и дезертируют со своих позиций у Волчанских Хуторов в Харьковской области.
Марочко: ВСУ из-за отказываются наступать в Волчанске и бегут с позиций
Комментарии
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Геннадий Бережнов
Уровень дисциплины украинских солдат связан с их моральной усталостью. Однако другие статьи говорят о тяжёлых боях, где они защищают каждый посёлок и дом. Общее состояние на всём протяжении ЛБС МО не даёт, или пропустил. Война это истощение и моральных и экономических ресурсов. Думаю у нас есть большие возможности и новое вооружение, но почему то всё придерживается.
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