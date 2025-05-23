Марочко: ВСУ из-за отказываются наступать в Волчанске и бегут с позиций

Геннадий Бережнов

Уровень дисциплины украинских солдат связан с их моральной усталостью. Однако другие статьи говорят о тяжёлых боях, где они защищают каждый посёлок и дом. Общее состояние на всём протяжении ЛБС МО не даёт, или пропустил. Война это истощение и моральных и экономических ресурсов. Думаю у нас есть большие возможности и новое вооружение, но почему то всё придерживается.