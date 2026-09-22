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«Ростех» поставил ВС РФ системы «Зубр» для защиты инфраструктуры от БПЛА

«Ростех» поставил ВС РФ системы «Зубр» для защиты инфраструктуры от БПЛА

Холдинг «Высокоточные комплексы» Госкорпорации «Ростех» поставил Минобороны РФ новейшие системы поражения воздушных целей «Зубр», работающие по малоразмерным низколетящим целям.

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