После крупного ДТП в Ногинске возбудили новое уголовное дело, водителя микроавтобуса задержали

Водитель микроавтобуса, который попал в ДТП на трассе М-12 в подмосковном Ногинске, задержан. Об этом в субботу, 24 мая 2025 года, в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) РФ по Московской области.