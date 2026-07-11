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Аргументы недели

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«Рабы за копейки и без выходных»: мэр Оренбурга объяснил, почему африканцы лучше россиян

«Рабы за копейки и без выходных»: мэр Оренбурга объяснил, почему африканцы лучше россиян

Уровень оторванности от реальности некоторых наших региональных чиновников просто зашкаливает. Мэр Оренбурга Альберт Юмадилов выдал такое откровение, которое не может не возмутить любого здравомыслящего человека.

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Комментарии
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ЛЛ
Людмила Лепаева
Расстрелять как врага народа или отправить в Африку
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4 н.
Сергей Семенов
Автор, а на кой нам вообще нужны эти мигранты? Это называется демпинг, они работают за копейки, по этому работодатели не хотят платить достойную зарплату и соответственно россияне не хотят за эти деньги работать. Я сильно сомневаюсь что за 170 тр в этом городе не нашлось бы россиян на эту работу.
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4 н.
Геннадий Бережнов
Юмадилов выдал такое откровение, которое не может не возмутить любого работающего россиянина. Да это и понятно, так как он обслуживает интересы бизнеса и олигархов и откровенно помыкает своим народом. Плохо то, что Правительство этого не понимает, а ведь время то на исходе!
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4 н.