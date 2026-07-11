Уровень оторванности от реальности некоторых наших региональных чиновников просто зашкаливает. Мэр Оренбурга Альберт Юмадилов выдал такое откровение, которое не может не возмутить любого здравомыслящего человека.
«Рабы за копейки и без выходных»: мэр Оренбурга объяснил, почему африканцы лучше россиян
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ЛЛ
Людмила Лепаева
Расстрелять как врага народа или отправить в Африку
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4 н.
Сергей Семенов
Автор, а на кой нам вообще нужны эти мигранты? Это называется демпинг, они работают за копейки, по этому работодатели не хотят платить достойную зарплату и соответственно россияне не хотят за эти деньги работать. Я сильно сомневаюсь что за 170 тр в этом городе не нашлось бы россиян на эту работу.
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4 н.
Геннадий Бережнов
Юмадилов выдал такое откровение, которое не может не возмутить любого работающего россиянина. Да это и понятно, так как он обслуживает интересы бизнеса и олигархов и откровенно помыкает своим народом. Плохо то, что Правительство этого не понимает, а ведь время то на исходе!
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4 н.
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