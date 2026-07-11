«Рабы за копейки и без выходных»: мэр Оренбурга объяснил, почему африканцы лучше россиян

ЛЛ Людмила Лепаева Расстрелять как врага народа или отправить в Африку

Сергей Семенов Автор, а на кой нам вообще нужны эти мигранты? Это называется демпинг, они работают за копейки, по этому работодатели не хотят платить достойную зарплату и соответственно россияне не хотят за эти деньги работать. Я сильно сомневаюсь что за 170 тр в этом городе не нашлось бы россиян на эту работу.