Гандбольная команда «Зенит» завоевала бронзу на чемпионате России

Она обыграла «Пермских медведей» со счетом 41:34 Петербургская гандбольная команда «Зенит» приняла участие в чемпионате России, где стала бронзовым призером, сообщила пресс-служба Комитета по физической культуре и спорту Петербурга.
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