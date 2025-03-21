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Foxconn будет собирать электромобили для японской марки, и ею будет не Nissan Предс...

Foxconn будет собирать электромобили для японской марки, и ею будет не Nissan Предс...

Foxconn будет собирать электромобили для японской марки, и ею будет не NissanПредставители Foxconn недавно заявили, что этот тайваньский контрактный производитель электроники в ближайшие пару месяцев объявит о сотрудничестве с одним из японских автопроизводителей.

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