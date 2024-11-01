Sintec приурочил выпуск главных новинок к финалу гоночного сезона

В Москве прошла уникальная гонка по бездорожью – Rainforest Challenge Moscow. Компания Sintec Lubricants обеспечивала спортсменов автомаслами и техническими жидкостями, а также представила ряд громких новинок.
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