📹❗️Пресс-служба КСИР Ирана опубликовала кадры с очередной подземной базы – на этот раз ракетного подразделения аэрокосмических сил КСИР.
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📹❗️Пресс-служба КСИР Ирана опубликовала кадры с очередной подземной базы – на этот раз ракетного подразделения аэрокосмических сил КСИР.