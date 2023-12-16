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Зеленский есть, но его уже нет – капитуляция Украины неизбежна

Зеленский есть, но его уже нет – капитуляция Украины неизбежна

Победоносная риторика выклянчивающего у Запада деньги президента Украины Владимира Зеленского настолько далека от реальности, что данная политическая фигура уже представляет опасность для международного сообщества.

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Комментарии
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ВС
&quot;...никто и никогда не растрачивал эту помощь впустую...&quot;. Конечно не впустую - а яхты у Зе и его жополизов, а недвижимости у моря/морей. Всё до копейки для себя любимых.
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10 час.
Юрий Золотарев
КОГДА уже эта чёртова кукла - Зеленский - окажется там, где ему самое место: на СВАЛКЕ Истории?
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5 час.
Valentina Garmuviene
Самый Большой агрессор в мире это США!!!
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4 час.

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