Победоносная риторика выклянчивающего у Запада деньги президента Украины Владимира Зеленского настолько далека от реальности, что данная политическая фигура уже представляет опасность для международного сообщества.
Зеленский есть, но его уже нет – капитуляция Украины неизбежна
Комментарии
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ВС
"...никто и никогда не растрачивал эту помощь впустую...". Конечно не впустую - а яхты у Зе и его жополизов, а недвижимости у моря/морей. Всё до копейки для себя любимых.
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10 час.
Юрий Золотарев
КОГДА уже эта чёртова кукла - Зеленский - окажется там, где ему самое место: на СВАЛКЕ Истории?
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5 час.
Valentina Garmuviene
Самый Большой агрессор в мире это США!!!
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4 час.
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