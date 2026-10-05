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Аргументы недели

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Сладости остаются самыми популярными подарками ко Дню учителя

Сладости остаются самыми популярными подарками ко Дню учителя

Сегодня, 5 октября, в России празднуют День учителя. Специалисты рассказали, что самыми популярными подарками преподавателям остаются сладости и сладкие наборы.

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