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Царьград

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Баку претендует на европейский энергорынок

Баку претендует на европейский энергорынок

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на пресс-конференции в Берлине заявил о готовности увеличить поставки нефти и газа в Германию и другие европейские страны, если покупатели сформируют дополнительный спрос, а финансовые институты поддержат расширение транспортной инфраструктуры.

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