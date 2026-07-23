Баку претендует на европейский энергорынок

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на пресс-конференции в Берлине заявил о готовности увеличить поставки нефти и газа в Германию и другие европейские страны, если покупатели сформируют дополнительный спрос, а финансовые институты поддержат расширение транспортной инфраструктуры.