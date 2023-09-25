Театр абсурда

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Каспий: Британия в ярости из-за того, что не может понять, какой груз перевозится из Ирана в Россию

Каспий: Британия в ярости из-за того, что не может понять, какой груз перевозится из Ирана в Россию

  Объемы таинственных морских перевозок просто огромны Специалисты старейшего в мире страхового синдиката Lloyd’s, с пропиской с Лондоне, отмечают, что последнее время Каспийское море стало более загадочным регионом, чем Бермудский треугольник.

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