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Форвард «Салавата» Маджо: «Я обрел любовь к России и русскому народу. Если увижу сборную на Кубке мира, то буду за нее болеть. Это моя вторая любимая страна»

Нападающий « Салавата Юлаева » Мэттью Маджо поделился мыслями о своем отношении к России. Канадец перешел в клуб КХЛ в августе.

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