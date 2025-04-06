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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Российские судьи пропустят этап Кубка мира по спортивной гимнастике в Хорватии из‑за отсутствия виз

Этап Кубка мира по спортивной гимнастике пройдет в хорватском Осиеке с 10 по 13 апреля. «Российские судьи не получили визы и по этой причине не поедут на этап Кубка мира в Хорватию», – сказала старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

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