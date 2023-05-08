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Нутрициолог Брыкин указал на связь между долгожительством и ежедневным рационом

Нутрициолог Брыкин указал на связь между долгожительством и ежедневным рационом

Продолжительность жизни людей из разных регионов мира во многом связана с тем, что они едят. Об этом передает RT со ссылкой на нутрициолога лаборатории «Гемотест» Антона Брыкина.

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