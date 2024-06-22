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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хавбек «Зенита» Саусь перешел в «Балтику»

Хавбек «Зенита» Саусь перешел в «Балтику»

Соглашение с 20-летним футболистом рассчитано до 2029 года. В этом году Саусь выступал на правах аренды за «Шинник», где провел 14 матчей, отметившись ассистом.

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