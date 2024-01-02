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Лучшие моменты первого одиночного матча Надаля за 11 месяцев, в котором он обыграл Тима

Лучшие моменты первого одиночного матча Надаля за 11 месяцев, в котором он обыграл Тима

Рафаэль Надаль вернулся в тур и обыграл в первом круге в Брисбене Доминика Тима – 7:5, 6:1. Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе.

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