Киноинженер Иосиф Барский, работавший над фильмом «Брат-2», скончался 18 октября в день своего 88-летия.
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