Где в Смоленске установят новые детские и спортивные площадки?

В этом году в Смоленске появится еще больше детских игровых и спортивных площадок. Александр Новиков напомнил в социальных сетях, что проект реализуется по инициативе губернатора Василия Анохина и финансируется из областного бюджета.
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